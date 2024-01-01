20 мозамбикских метикалов в вьетнамские донги

Сконвертируйте MZN в VND по реальному обменному курсу

20 mzn
7 939 vnd

MT1,000 MZN = ₫397,0 VND

Среднерыночный курс в 19:54
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1 MZN в VNDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий400,2210400,6040
Низкий396,9540396,2320
В среднем399,2972399,0770
Изменить-0.80%-0.19%
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Соотношение 1 MZN к VND

За последние 30 дней максимальный курс MZN к VND составил 400,2210, а минимальный — 396,9540. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 399,2972. Изменение курса MZN к VND в процентном соотношении составило -0.80.

За последние 90 дней максимальный курс MZN к VND составил 400,6040, а минимальный — 396,2320. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 399,0770. Изменение курса MZN к VND в процентном соотношении составило -0.19.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из мозамбикских метикалов в вьетнамские донги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MZN из выпадающего списка для исходной валюты и VND из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MZN в VND, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мозамбикских метикалов

MZN в USD

MZN в EUR

MZN в GBP

MZN в INR

MZN в JPY

MZN в RUB

MZN в AUD

MZN в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мозамбикский метикал / Вьетнамский донг
1 MZN396,95400 VND
5 MZN1 984,77000 VND
10 MZN3 969,54000 VND
20 MZN7 939,08000 VND
50 MZN19 847,70000 VND
100 MZN39 695,40000 VND
250 MZN99 238,50000 VND
500 MZN198 477,00000 VND
1000 MZN396 954,00000 VND
2000 MZN793 908,00000 VND
5000 MZN1 984 770,00000 VND
10000 MZN3 969 540,00000 VND
Обменные курсы Вьетнамский донг / Мозамбикский метикал
1000 VND2,51918 MZN
2000 VND5,03836 MZN
5000 VND12,59590 MZN
10000 VND25,19180 MZN
20000 VND50,38360 MZN
50000 VND125,95900 MZN
100000 VND251,91800 MZN
200000 VND503,83600 MZN
500000 VND1 259,59000 MZN
1000000 VND2 519,18000 MZN
2000000 VND5 038,36000 MZN
5000000 VND12 595,90000 MZN