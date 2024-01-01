20.000 Vietnam dongundan Mozambik metikaline
Reel döviz kuru ile VND → MZN çevirin
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VND → MZN çevrim grafiği
1 VND = 0,00252 MZN
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|1 VND → MZN
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0025
|0,0026
|Düşük
|0,0025
|0,0025
|Ortalama
|0,0025
|0,0026
|Değişim
|-0.68%
|-1.73%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 VND → MZN istatistikleri
VND → MZN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0025, en düşük 0,0025 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0025 oldu. VND → MZN kurundaki değişiklik -0.68 değerindeydi.
VND → MZN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0026, en düşük 0,0025 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0026 oldu. VND → MZN kurundaki değişiklik -1.73 değerindeydi.
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Vietnam dongundan Mozambik metikaline para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → MZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Mozambik Metikali
|1000 VND
|2,51546 MZN
|2000 VND
|5,03092 MZN
|5000 VND
|12,57730 MZN
|10000 VND
|25,15460 MZN
|20000 VND
|50,30920 MZN
|50000 VND
|125,77300 MZN
|100000 VND
|251,54600 MZN
|200000 VND
|503,09200 MZN
|500000 VND
|1.257,73000 MZN
|1000000 VND
|2.515,46000 MZN
|2000000 VND
|5.030,92000 MZN
|5000000 VND
|12.577,30000 MZN
|Çevrim kurları Mozambik Metikali / Vietnam Dongu
|1 MZN
|397,54200 VND
|5 MZN
|1.987,71000 VND
|10 MZN
|3.975,42000 VND
|20 MZN
|7.950,84000 VND
|50 MZN
|19.877,10000 VND
|100 MZN
|39.754,20000 VND
|250 MZN
|99.385,50000 VND
|500 MZN
|198.771,00000 VND
|1000 MZN
|397.542,00000 VND
|2000 MZN
|795.084,00000 VND
|5000 MZN
|1.987.710,00000 VND
|10000 MZN
|3.975.420,00000 VND