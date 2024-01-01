20.000 Vietnam dongundan Mozambik metikaline

Reel döviz kuru ile VND → MZN çevirin

1,000₫ VND = 0,002515MT MZN

03:00 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → MZN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MZN
1 VND → MZNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00250,0026
Düşük0,00250,0025
Ortalama0,00250,0026
Değişim-0.68%-1.73%
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1 VND → MZN istatistikleri

VND → MZN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0025, en düşük 0,0025 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0025 oldu. VND → MZN kurundaki değişiklik -0.68 değerindeydi.

VND → MZN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0026, en düşük 0,0025 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0026 oldu. VND → MZN kurundaki değişiklik -1.73 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - MZN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5360,9441,3391.392,051,40234,628154,025
1 AUD0,65110,6150,872906,5030,91322,549100,301
1 EUR1,0591,62711,4181.474,811,48536,686163,18
1 SGD0,7471,1470,70511.039,771,04725,865115,047

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Mozambik metikaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → MZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Mozambik Metikali
1000 VND2,51546 MZN
2000 VND5,03092 MZN
5000 VND12,57730 MZN
10000 VND25,15460 MZN
20000 VND50,30920 MZN
50000 VND125,77300 MZN
100000 VND251,54600 MZN
200000 VND503,09200 MZN
500000 VND1.257,73000 MZN
1000000 VND2.515,46000 MZN
2000000 VND5.030,92000 MZN
5000000 VND12.577,30000 MZN
Çevrim kurları Mozambik Metikali / Vietnam Dongu
1 MZN397,54200 VND
5 MZN1.987,71000 VND
10 MZN3.975,42000 VND
20 MZN7.950,84000 VND
50 MZN19.877,10000 VND
100 MZN39.754,20000 VND
250 MZN99.385,50000 VND
500 MZN198.771,00000 VND
1000 MZN397.542,00000 VND
2000 MZN795.084,00000 VND
5000 MZN1.987.710,00000 VND
10000 MZN3.975.420,00000 VND