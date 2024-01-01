100 тысяч вьетнамких донгов в мавританские угии

Сконвертируйте VND в MRU по реальному обменному курсу

₫1,000 VND = UM0,001568 MRU

Среднерыночный курс в 13:42
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса VND к MRU

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

MRU
1 VND в MRUПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00160,0016
Низкий0,00160,0016
В среднем0,00160,0016
Изменение-1.86%-0.49%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 VND к MRU

За последние 30 дней максимальный курс VND к MRU составил 0,0016, а минимальный — 0,0016. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0016. Изменение курса VND к MRU в процентном соотношении составило -1.86.

За последние 90 дней максимальный курс VND к MRU составил 0,0016, а минимальный — 0,0016. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0016. Изменение курса VND к MRU в процентном соотношении составило -0.49.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график VND к MRU

Популярные валюты

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5230,941,3341 399,631,39534,491153,925
1 AUD0,65710,6170,876919,0670,91622,649101,075
1 EUR1,0641,62111,421 489,71,48536,711163,825
1 SGD0,751,1420,70411 049,391,04625,86115,408

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в мавританские угии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и MRU из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в MRU, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для вьетнамких донгов

VND в USD

VND в AUD

VND в EUR

VND в SGD

VND в KRW

VND в CAD

VND в THB

VND в JPY

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Вьетнамский донг / Мавританская угия
1000 VND1,56771 MRU
2000 VND3,13542 MRU
5000 VND7,83855 MRU
10000 VND15,67710 MRU
20000 VND31,35420 MRU
50000 VND78,38550 MRU
100000 VND156,77100 MRU
200000 VND313,54200 MRU
500000 VND783,85500 MRU
1000000 VND1 567,71000 MRU
2000000 VND3 135,42000 MRU
5000000 VND7 838,55000 MRU
Обменные курсы Мавританская угия / Вьетнамский донг
1 MRU637,87300 VND
5 MRU3 189,36500 VND
10 MRU6 378,73000 VND
20 MRU12 757,46000 VND
50 MRU31 893,65000 VND
100 MRU63 787,30000 VND
250 MRU159 468,25000 VND
500 MRU318 936,50000 VND
1000 MRU637 873,00000 VND
2000 MRU1 275 746,00000 VND
5000 MRU3 189 365,00000 VND
10000 MRU6 378 730,00000 VND