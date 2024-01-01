1 тысяча мавританских угий в вьетнамские донги

Сконвертируйте MRU в VND по реальному обменному курсу

1 000 mru
640 048 vnd

UM1,000 MRU = ₫640,0 VND

Среднерыночный курс в 15:18
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1 MRU в VNDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий649,3310649,3310
Низкий639,9290637,4890
В среднем644,0242643,6503
Изменить-1.40%-0.37%
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Соотношение 1 MRU к VND

За последние 30 дней максимальный курс MRU к VND составил 649,3310, а минимальный — 639,9290. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 644,0242. Изменение курса MRU к VND в процентном соотношении составило -1.40.

За последние 90 дней максимальный курс MRU к VND составил 649,3310, а минимальный — 637,4890. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 643,6503. Изменение курса MRU к VND в процентном соотношении составило -0.37.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из мавританских угий в вьетнамские донги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MRU из выпадающего списка для исходной валюты и VND из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MRU в VND, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мавританских угий

MRU в USD

MRU в EUR

MRU в GBP

MRU в INR

MRU в JPY

MRU в RUB

MRU в AUD

MRU в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мавританская угия / Вьетнамский донг
1 MRU640,04800 VND
5 MRU3 200,24000 VND
10 MRU6 400,48000 VND
20 MRU12 800,96000 VND
50 MRU32 002,40000 VND
100 MRU64 004,80000 VND
250 MRU160 012,00000 VND
500 MRU320 024,00000 VND
1000 MRU640 048,00000 VND
2000 MRU1 280 096,00000 VND
5000 MRU3 200 240,00000 VND
10000 MRU6 400 480,00000 VND
Обменные курсы Вьетнамский донг / Мавританская угия
1000 VND1,56238 MRU
2000 VND3,12476 MRU
5000 VND7,81190 MRU
10000 VND15,62380 MRU
20000 VND31,24760 MRU
50000 VND78,11900 MRU
100000 VND156,23800 MRU
200000 VND312,47600 MRU
500000 VND781,19000 MRU
1000000 VND1 562,38000 MRU
2000000 VND3 124,76000 MRU
5000000 VND7 811,90000 MRU