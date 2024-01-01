1 тысяча вьетнамких донгов в лаосские кипы

Сконвертируйте VND в LAK по реальному обменному курсу

₫1,000 VND = ₭0,8668 LAK

Среднерыночный курс в 13:21
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График изменения обменного курса VND к LAK

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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LAK
1 VND в LAKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,88460,8999
Низкий0,86330,8633
В среднем0,86940,8844
Изменение-2.02%-1.72%
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Соотношение 1 VND к LAK

За последние 30 дней максимальный курс VND к LAK составил 0,8846, а минимальный — 0,8633. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,8694. Изменение курса VND к LAK в процентном соотношении составило -2.02.

За последние 90 дней максимальный курс VND к LAK составил 0,8999, а минимальный — 0,8633. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,8844. Изменение курса VND к LAK в процентном соотношении составило -1.72.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5220,941,3341 399,851,39534,471153,92
1 AUD0,65710,6170,876919,9110,91622,652101,149
1 EUR1,0641,61911,4191 489,791,48436,685163,815
1 SGD0,751,1410,70511 049,641,04625,847115,413

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Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в лаосские кипы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и LAK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в LAK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для вьетнамких донгов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Вьетнамский донг / Лаосский кип
1000 VND866,78400 LAK
2000 VND1 733,56800 LAK
5000 VND4 333,92000 LAK
10000 VND8 667,84000 LAK
20000 VND17 335,68000 LAK
50000 VND43 339,20000 LAK
100000 VND86 678,40000 LAK
200000 VND173 356,80000 LAK
500000 VND433 392,00000 LAK
1000000 VND866 784,00000 LAK
2000000 VND1 733 568,00000 LAK
5000000 VND4 333 920,00000 LAK
Обменные курсы Лаосский кип / Вьетнамский донг
1 LAK1,15369 VND
5 LAK5,76845 VND
10 LAK11,53690 VND
20 LAK23,07380 VND
50 LAK57,68450 VND
100 LAK115,36900 VND
250 LAK288,42250 VND
500 LAK576,84500 VND
1000 LAK1 153,69000 VND
2000 LAK2 307,38000 VND
5000 LAK5 768,45000 VND
10000 LAK11 536,90000 VND