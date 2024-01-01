1 тысяча вьетнамких донгов в гондурасские лемпиры
Сконвертируйте VND в HNL по реальному обменному курсу
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График изменения обменного курса VND к HNL
1 VND = 0,00099 HNL
0
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|1 VND в HNL
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0010
|0,0010
|Низкий
|0,0010
|0,0010
|В среднем
|0,0010
|0,0010
|Изменение
|-0.74%
|0.79%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 VND к HNL
За последние 30 дней максимальный курс VND к HNL составил 0,0010, а минимальный — 0,0010. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0010. Изменение курса VND к HNL в процентном соотношении составило -0.74.
За последние 90 дней максимальный курс VND к HNL составил 0,0010, а минимальный — 0,0010. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0010. Изменение курса VND к HNL в процентном соотношении составило 0.79.
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Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в гондурасские лемпиры
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и HNL из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в HNL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Вьетнамский донг / Гондурасская лемпира
|1000 VND
|0,99449 HNL
|2000 VND
|1,98898 HNL
|5000 VND
|4,97246 HNL
|10000 VND
|9,94492 HNL
|20000 VND
|19,88984 HNL
|50000 VND
|49,72460 HNL
|100000 VND
|99,44920 HNL
|200000 VND
|198,89840 HNL
|500000 VND
|497,24600 HNL
|1000000 VND
|994,49200 HNL
|2000000 VND
|1 988,98400 HNL
|5000000 VND
|4 972,46000 HNL
|Обменные курсы Гондурасская лемпира / Вьетнамский донг
|1 HNL
|1 005,54000 VND
|5 HNL
|5 027,70000 VND
|10 HNL
|10 055,40000 VND
|20 HNL
|20 110,80000 VND
|50 HNL
|50 277,00000 VND
|100 HNL
|100 554,00000 VND
|250 HNL
|251 385,00000 VND
|500 HNL
|502 770,00000 VND
|1000 HNL
|1 005 540,00000 VND
|2000 HNL
|2 011 080,00000 VND
|5000 HNL
|5 027 700,00000 VND
|10000 HNL
|10 055 400,00000 VND