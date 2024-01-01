5 000 000 вьетнамких донгов в гондурасские лемпиры

Сконвертируйте VND в HNL по реальному обменному курсу

₫1,000 VND = L0,0009952 HNL

Среднерыночный курс в 12:58
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График изменения обменного курса VND к HNL

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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HNL
1 VND в HNLПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00100,0010
Низкий0,00100,0010
В среднем0,00100,0010
Изменение-0.74%0.79%
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Соотношение 1 VND к HNL

За последние 30 дней максимальный курс VND к HNL составил 0,0010, а минимальный — 0,0010. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0010. Изменение курса VND к HNL в процентном соотношении составило -0.74.

За последние 90 дней максимальный курс VND к HNL составил 0,0010, а минимальный — 0,0010. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0010. Изменение курса VND к HNL в процентном соотношении составило 0.79.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5190,9391,3331 398,451,39434,448153,795
1 AUD0,65810,6180,877920,460,91722,673101,228
1 EUR1,0651,61911,421 489,841,48536,699163,835
1 SGD0,751,140,70411 049,381,04625,849115,405

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Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в гондурасские лемпиры

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и HNL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в HNL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для вьетнамких донгов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Вьетнамский донг / Гондурасская лемпира
1000 VND0,99517 HNL
2000 VND1,99034 HNL
5000 VND4,97584 HNL
10000 VND9,95168 HNL
20000 VND19,90336 HNL
50000 VND49,75840 HNL
100000 VND99,51680 HNL
200000 VND199,03360 HNL
500000 VND497,58400 HNL
1000000 VND995,16800 HNL
2000000 VND1 990,33600 HNL
5000000 VND4 975,84000 HNL
Обменные курсы Гондурасская лемпира / Вьетнамский донг
1 HNL1 004,86000 VND
5 HNL5 024,30000 VND
10 HNL10 048,60000 VND
20 HNL20 097,20000 VND
50 HNL50 243,00000 VND
100 HNL100 486,00000 VND
250 HNL251 215,00000 VND
500 HNL502 430,00000 VND
1000 HNL1 004 860,00000 VND
2000 HNL2 009 720,00000 VND
5000 HNL5 024 300,00000 VND
10000 HNL10 048 600,00000 VND