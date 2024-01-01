2 000 000 вьетнамких донгов в фиджийские доллары
Сконвертируйте VND в FJD по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
График изменения обменного курса VND к FJD
1 VND = 0,00009 FJD
0
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
|1 VND в FJD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0001
|0,0001
|Низкий
|0,0001
|0,0001
|В среднем
|0,0001
|0,0001
|Изменение
|-0.64%
|-0.45%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 VND к FJD
За последние 30 дней максимальный курс VND к FJD составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0001. Изменение курса VND к FJD в процентном соотношении составило -0.64.
За последние 90 дней максимальный курс VND к FJD составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0001. Изменение курса VND к FJD в процентном соотношении составило -0.45.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в фиджийские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и FJD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в FJD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Вьетнамский донг / Фиджийский доллар
|1000 VND
|0,08945 FJD
|2000 VND
|0,17889 FJD
|5000 VND
|0,44724 FJD
|10000 VND
|0,89447 FJD
|20000 VND
|1,78894 FJD
|50000 VND
|4,47236 FJD
|100000 VND
|8,94472 FJD
|200000 VND
|17,88944 FJD
|500000 VND
|44,72360 FJD
|1000000 VND
|89,44720 FJD
|2000000 VND
|178,89440 FJD
|5000000 VND
|447,23600 FJD
|Обменные курсы Фиджийский доллар / Вьетнамский донг
|1 FJD
|11 179,80000 VND
|5 FJD
|55 899,00000 VND
|10 FJD
|111 798,00000 VND
|20 FJD
|223 596,00000 VND
|50 FJD
|558 990,00000 VND
|100 FJD
|1 117 980,00000 VND
|250 FJD
|2 794 950,00000 VND
|500 FJD
|5 589 900,00000 VND
|1000 FJD
|11 179 800,00000 VND
|2000 FJD
|22 359 600,00000 VND
|5000 FJD
|55 899 000,00000 VND
|10000 FJD
|111 798 000,00000 VND