2.000.000 Vietnam dongundan Fiji dolarına

Reel döviz kuru ile VND → FJD çevirin

1,000₫ VND = 0,00008997FJ$ FJD

02:10 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → FJD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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FJD
1 VND → FJDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00010,0001
Düşük0,00010,0001
Ortalama0,00010,0001
Değişim0.50%0.50%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 VND → FJD istatistikleri

VND → FJD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0001 oldu. VND → FJD kurundaki değişiklik 0.50 değerindeydi.

VND → FJD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0001 oldu. VND → FJD kurundaki değişiklik 0.50 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - FJD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5360,9441,3381.392,081,40234,648154,035
1 AUD0,65110,6150,871906,3140,91322,557100,284
1 EUR1,0591,62711,4181.474,71,48536,704163,17
1 SGD0,7471,1480,70511.040,071,04725,886115,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Fiji dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FJD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → FJD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Fiji Doları
1000 VND0,08997 FJD
2000 VND0,17994 FJD
5000 VND0,44985 FJD
10000 VND0,89970 FJD
20000 VND1,79940 FJD
50000 VND4,49850 FJD
100000 VND8,99699 FJD
200000 VND17,99398 FJD
500000 VND44,98495 FJD
1000000 VND89,96990 FJD
2000000 VND179,93980 FJD
5000000 VND449,84950 FJD
Çevrim kurları Fiji Doları / Vietnam Dongu
1 FJD11.114,80000 VND
5 FJD55.574,00000 VND
10 FJD111.148,00000 VND
20 FJD222.296,00000 VND
50 FJD555.740,00000 VND
100 FJD1.111.480,00000 VND
250 FJD2.778.700,00000 VND
500 FJD5.557.400,00000 VND
1000 FJD11.114.800,00000 VND
2000 FJD22.229.600,00000 VND
5000 FJD55.574.000,00000 VND
10000 FJD111.148.000,00000 VND