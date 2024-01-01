10 тысяч вьетнамких донгов в фиджийские доллары

Сконвертируйте VND в FJD по реальному обменному курсу

₫1,000 VND = FJ$0,00008945 FJD

Среднерыночный курс в 12:41
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График изменения обменного курса VND к FJD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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FJD
1 VND в FJDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00010,0001
Низкий0,00010,0001
В среднем0,00010,0001
Изменение-0.64%-0.45%
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Соотношение 1 VND к FJD

За последние 30 дней максимальный курс VND к FJD составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0001. Изменение курса VND к FJD в процентном соотношении составило -0.64.

За последние 90 дней максимальный курс VND к FJD составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0001. Изменение курса VND к FJD в процентном соотношении составило -0.45.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5180,9381,3321 398,141,39334,435153,775
1 AUD0,65910,6180,877920,7450,91822,677101,269
1 EUR1,0661,61911,421 490,351,48536,706163,915
1 SGD0,7511,140,70411 049,541,04625,849115,434

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Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в фиджийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и FJD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в FJD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для вьетнамких донгов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Вьетнамский донг / Фиджийский доллар
1000 VND0,08945 FJD
2000 VND0,17889 FJD
5000 VND0,44724 FJD
10000 VND0,89447 FJD
20000 VND1,78894 FJD
50000 VND4,47236 FJD
100000 VND8,94472 FJD
200000 VND17,88944 FJD
500000 VND44,72360 FJD
1000000 VND89,44720 FJD
2000000 VND178,89440 FJD
5000000 VND447,23600 FJD
Обменные курсы Фиджийский доллар / Вьетнамский донг
1 FJD11 179,80000 VND
5 FJD55 899,00000 VND
10 FJD111 798,00000 VND
20 FJD223 596,00000 VND
50 FJD558 990,00000 VND
100 FJD1 117 980,00000 VND
250 FJD2 794 950,00000 VND
500 FJD5 589 900,00000 VND
1000 FJD11 179 800,00000 VND
2000 FJD22 359 600,00000 VND
5000 FJD55 899 000,00000 VND
10000 FJD111 798 000,00000 VND