1 миллион вьетнамких донгов в евро

Сконвертируйте VND в EUR по реальному обменному курсу

₫1,000 VND = €0,00003706 EUR

Среднерыночный курс в 11:47
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График изменения обменного курса VND к EUR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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EUR
1 VND в EURПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00000,0000
Низкий0,00000,0000
В среднем0,00000,0000
Изменение0.59%2.41%
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Соотношение 1 VND к EUR

За последние 30 дней максимальный курс VND к EUR составил 0,0000, а минимальный — 0,0000. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0000. Изменение курса VND к EUR в процентном соотношении составило 0.59.

За последние 90 дней максимальный курс VND к EUR составил 0,0000, а минимальный — 0,0000. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0000. Изменение курса VND к EUR в процентном соотношении составило 2.41.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5190,9381,3321 3971,39334,391153,77
1 AUD0,65810,6170,877919,4360,91722,634101,204
1 EUR1,0661,6211,421 489,131,48536,659163,915
1 SGD0,7511,1410,70411 048,681,04625,816115,43

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Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в евро

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и EUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в EUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для вьетнамких донгов

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VND в EUR

VND в SGD

VND в KRW

VND в CAD

VND в THB

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Вьетнамский донг / Евро
1000 VND0,03706 EUR
2000 VND0,07413 EUR
5000 VND0,18532 EUR
10000 VND0,37064 EUR
20000 VND0,74129 EUR
50000 VND1,85322 EUR
100000 VND3,70644 EUR
200000 VND7,41288 EUR
500000 VND18,53220 EUR
1000000 VND37,06440 EUR
2000000 VND74,12880 EUR
5000000 VND185,32200 EUR
Обменные курсы Евро / Вьетнамский донг
1 EUR26 980,00000 VND
5 EUR134 900,00000 VND
10 EUR269 800,00000 VND
20 EUR539 600,00000 VND
50 EUR1 349 000,00000 VND
100 EUR2 698 000,00000 VND
250 EUR6 745 000,00000 VND
500 EUR13 490 000,00000 VND
1000 EUR26 980 000,00000 VND
2000 EUR53 960 000,00000 VND
5000 EUR134 900 000,00000 VND
10000 EUR269 800 000,00000 VND