1 тысяча вьетнамких донгов в евро
Сконвертируйте VND в EUR по реальному обменному курсу
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График изменения обменного курса VND к EUR
1 VND = 0,00004 EUR
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|1 VND в EUR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0000
|0,0000
|Низкий
|0,0000
|0,0000
|В среднем
|0,0000
|0,0000
|Изменение
|0.59%
|2.41%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 VND к EUR
За последние 30 дней максимальный курс VND к EUR составил 0,0000, а минимальный — 0,0000. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0000. Изменение курса VND к EUR в процентном соотношении составило 0.59.
За последние 90 дней максимальный курс VND к EUR составил 0,0000, а минимальный — 0,0000. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0000. Изменение курса VND к EUR в процентном соотношении составило 2.41.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в евро
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и EUR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в EUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Вьетнамский донг / Евро
|1000 VND
|0,03706 EUR
|2000 VND
|0,07412 EUR
|5000 VND
|0,18529 EUR
|10000 VND
|0,37058 EUR
|20000 VND
|0,74115 EUR
|50000 VND
|1,85288 EUR
|100000 VND
|3,70575 EUR
|200000 VND
|7,41150 EUR
|500000 VND
|18,52875 EUR
|1000000 VND
|37,05750 EUR
|2000000 VND
|74,11500 EUR
|5000000 VND
|185,28750 EUR
|Обменные курсы Евро / Вьетнамский донг
|1 EUR
|26 985,10000 VND
|5 EUR
|134 925,50000 VND
|10 EUR
|269 851,00000 VND
|20 EUR
|539 702,00000 VND
|50 EUR
|1 349 255,00000 VND
|100 EUR
|2 698 510,00000 VND
|250 EUR
|6 746 275,00000 VND
|500 EUR
|13 492 550,00000 VND
|1000 EUR
|26 985 100,00000 VND
|2000 EUR
|53 970 200,00000 VND
|5000 EUR
|134 925 500,00000 VND
|10000 EUR
|269 851 000,00000 VND