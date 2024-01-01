2 000 000 вьетнамких донгов в азербайджанские манаты

Сконвертируйте VND в AZN по реальному обменному курсу

₫1,000 VND = man.0,00006715 AZN

Среднерыночный курс в 11:25
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График изменения обменного курса VND к AZN

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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AZN
1 VND в AZNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00010,0001
Низкий0,00010,0001
В среднем0,00010,0001
Изменение-1.96%-0.73%
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Соотношение 1 VND к AZN

За последние 30 дней максимальный курс VND к AZN составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0001. Изменение курса VND к AZN в процентном соотношении составило -1.96.

За последние 90 дней максимальный курс VND к AZN составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0001. Изменение курса VND к AZN в процентном соотношении составило -0.73.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5180,9381,3321 396,891,39334,392153,81
1 AUD0,65910,6180,877919,9220,91722,649101,292
1 EUR1,0661,61911,421 489,361,48536,668163,995
1 SGD0,7511,140,70411 048,681,04625,819115,469

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Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в азербайджанские манаты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и AZN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в AZN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для вьетнамких донгов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Вьетнамский донг / Азербайджанский манат
1000 VND0,06715 AZN
2000 VND0,13430 AZN
5000 VND0,33576 AZN
10000 VND0,67151 AZN
20000 VND1,34302 AZN
50000 VND3,35756 AZN
100000 VND6,71512 AZN
200000 VND13,43024 AZN
500000 VND33,57560 AZN
1000000 VND67,15120 AZN
2000000 VND134,30240 AZN
5000000 VND335,75600 AZN
Обменные курсы Азербайджанский манат / Вьетнамский донг
1 AZN14 891,80000 VND
5 AZN74 459,00000 VND
10 AZN148 918,00000 VND
20 AZN297 836,00000 VND
50 AZN744 590,00000 VND
100 AZN1 489 180,00000 VND
250 AZN3 722 950,00000 VND
500 AZN7 445 900,00000 VND
1000 AZN14 891 800,00000 VND
2000 AZN29 783 600,00000 VND
5000 AZN74 459 000,00000 VND
10000 AZN148 918 000,00000 VND