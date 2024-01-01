100 тысяч вьетнамких донгов в азербайджанские манаты
Сконвертируйте VND в AZN по реальному обменному курсу
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График изменения обменного курса VND к AZN
1 VND = 0,00007 AZN
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|1 VND в AZN
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0001
|0,0001
|Низкий
|0,0001
|0,0001
|В среднем
|0,0001
|0,0001
|Изменение
|-1.96%
|-0.73%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 VND к AZN
За последние 30 дней максимальный курс VND к AZN составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0001. Изменение курса VND к AZN в процентном соотношении составило -1.96.
За последние 90 дней максимальный курс VND к AZN составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0001. Изменение курса VND к AZN в процентном соотношении составило -0.73.
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Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в азербайджанские манаты
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и AZN из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в AZN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Вьетнамский донг / Азербайджанский манат
|1000 VND
|0,06715 AZN
|2000 VND
|0,13430 AZN
|5000 VND
|0,33576 AZN
|10000 VND
|0,67151 AZN
|20000 VND
|1,34302 AZN
|50000 VND
|3,35756 AZN
|100000 VND
|6,71512 AZN
|200000 VND
|13,43024 AZN
|500000 VND
|33,57560 AZN
|1000000 VND
|67,15120 AZN
|2000000 VND
|134,30240 AZN
|5000000 VND
|335,75600 AZN
|Обменные курсы Азербайджанский манат / Вьетнамский донг
|1 AZN
|14 891,80000 VND
|5 AZN
|74 459,00000 VND
|10 AZN
|148 918,00000 VND
|20 AZN
|297 836,00000 VND
|50 AZN
|744 590,00000 VND
|100 AZN
|1 489 180,00000 VND
|250 AZN
|3 722 950,00000 VND
|500 AZN
|7 445 900,00000 VND
|1000 AZN
|14 891 800,00000 VND
|2000 AZN
|29 783 600,00000 VND
|5000 AZN
|74 459 000,00000 VND
|10000 AZN
|148 918 000,00000 VND