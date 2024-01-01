5 узбекских сомов в польские злотые

Сконвертируйте UZS в PLN по реальному обменному курсу

so'm1,000 UZS = zł0,0003179 PLN

Среднерыночный курс в 11:15
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График изменения обменного курса UZS к PLN

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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PLN
1 UZS в PLNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00030,0003
Низкий0,00030,0003
В среднем0,00030,0003
Изменение3.47%2.87%
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Соотношение 1 UZS к PLN

За последние 30 дней максимальный курс UZS к PLN составил 0,0003, а минимальный — 0,0003. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0003. Изменение курса UZS к PLN в процентном соотношении составило 3.47.

За последние 90 дней максимальный курс UZS к PLN составил 0,0003, а минимальный — 0,0003. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0003. Изменение курса UZS к PLN в процентном соотношении составило 2.87.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8281,06689,9951,4861,620,93821,739
1 GBP1,20811,288108,6911,7951,9571,13326,255
1 USD0,9380,776184,3871,3941,5190,87920,384
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,242

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Как произвести расчет конвертации из узбекских сомов в польские злотые

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UZS из выпадающего списка для исходной валюты и PLN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UZS в PLN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для узбекских сомов

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UZS в EUR

UZS в GBP

UZS в INR

UZS в JPY

UZS в RUB

UZS в AUD

UZS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Узбекский сом / Польский злотый
1 UZS0,00032 PLN
5 UZS0,00159 PLN
10 UZS0,00318 PLN
20 UZS0,00636 PLN
50 UZS0,01590 PLN
100 UZS0,03179 PLN
250 UZS0,07948 PLN
500 UZS0,15897 PLN
1000 UZS0,31793 PLN
2000 UZS0,63586 PLN
5000 UZS1,58965 PLN
10000 UZS3,17930 PLN
Обменные курсы Польский злотый / Узбекский сом
1 PLN3 145,34000 UZS
5 PLN15 726,70000 UZS
10 PLN31 453,40000 UZS
20 PLN62 906,80000 UZS
50 PLN157 267,00000 UZS
100 PLN314 534,00000 UZS
250 PLN786 335,00000 UZS
500 PLN1 572 670,00000 UZS
1000 PLN3 145 340,00000 UZS
2000 PLN6 290 680,00000 UZS
5000 PLN15 726 700,00000 UZS
10000 PLN31 453 400,00000 UZS