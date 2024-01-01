1 тысяча узбекских сомов в исландские кроны

Сконвертируйте UZS в ISK по реальному обменному курсу

so'm1,000 UZS = kr0,01086 ISK

Среднерыночный курс в 10:41
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График изменения обменного курса UZS к ISK

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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ISK
1 UZS в ISKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01090,0110
Низкий0,01070,0106
В среднем0,01070,0108
Изменение1.46%-0.69%
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Соотношение 1 UZS к ISK

За последние 30 дней максимальный курс UZS к ISK составил 0,0109, а минимальный — 0,0107. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0107. Изменение курса UZS к ISK в процентном соотношении составило 1.46.

За последние 90 дней максимальный курс UZS к ISK составил 0,0110, а минимальный — 0,0106. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0108. Изменение курса UZS к ISK в процентном соотношении составило -0.69.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8281,06890,1281,4871,6210,93921,726
1 GBP1,20811,29108,8351,7961,9581,13426,235
1 USD0,9360,775184,3781,3931,5180,87920,339
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,241

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Как произвести расчет конвертации из узбекских сомов в исландские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UZS из выпадающего списка для исходной валюты и ISK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UZS в ISK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для узбекских сомов

UZS в USD

UZS в EUR

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UZS в INR

UZS в JPY

UZS в RUB

UZS в AUD

UZS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Узбекский сом / Исландская крона
1 UZS0,01086 ISK
5 UZS0,05429 ISK
10 UZS0,10857 ISK
20 UZS0,21714 ISK
50 UZS0,54286 ISK
100 UZS1,08571 ISK
250 UZS2,71427 ISK
500 UZS5,42855 ISK
1000 UZS10,85710 ISK
2000 UZS21,71420 ISK
5000 UZS54,28550 ISK
10000 UZS108,57100 ISK
Обменные курсы Исландская крона / Узбекский сом
1 ISK92,10570 UZS
5 ISK460,52850 UZS
10 ISK921,05700 UZS
20 ISK1 842,11400 UZS
50 ISK4 605,28500 UZS
100 ISK9 210,57000 UZS
250 ISK23 026,42500 UZS
500 ISK46 052,85000 UZS
1000 ISK92 105,70000 UZS
2000 ISK184 211,40000 UZS
5000 ISK460 528,50000 UZS
10000 ISK921 057,00000 UZS