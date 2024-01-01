50 узбекских сомов в бутанские нгултрумы

Сконвертируйте UZS в BTN по реальному обменному курсу

so'm1,000 UZS = Nu.0,006590 BTN

Среднерыночный курс в 10:11
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График изменения обменного курса UZS к BTN

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BTN
1 UZS в BTNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00660,0067
Низкий0,00660,0066
В среднем0,00660,0066
Изменение0.12%-0.79%
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Соотношение 1 UZS к BTN

За последние 30 дней максимальный курс UZS к BTN составил 0,0066, а минимальный — 0,0066. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0066. Изменение курса UZS к BTN в процентном соотношении составило 0.12.

За последние 90 дней максимальный курс UZS к BTN составил 0,0067, а минимальный — 0,0066. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0066. Изменение курса UZS к BTN в процентном соотношении составило -0.79.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8281,06890,1331,4881,6220,93821,721
1 GBP1,20711,29108,8151,7961,9581,13326,223
1 USD0,9360,775184,3821,3931,5190,87820,335
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,241

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Как произвести расчет конвертации из узбекских сомов в бутанские нгултрумы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UZS из выпадающего списка для исходной валюты и BTN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UZS в BTN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для узбекских сомов

UZS в USD

UZS в EUR

UZS в GBP

UZS в INR

UZS в JPY

UZS в RUB

UZS в AUD

UZS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Узбекский сом / Бутанский нгултрум
1 UZS0,00659 BTN
5 UZS0,03295 BTN
10 UZS0,06590 BTN
20 UZS0,13179 BTN
50 UZS0,32949 BTN
100 UZS0,65897 BTN
250 UZS1,64743 BTN
500 UZS3,29486 BTN
1000 UZS6,58972 BTN
2000 UZS13,17944 BTN
5000 UZS32,94860 BTN
10000 UZS65,89720 BTN
Обменные курсы Бутанский нгултрум / Узбекский сом
1 BTN151,75100 UZS
5 BTN758,75500 UZS
10 BTN1 517,51000 UZS
20 BTN3 035,02000 UZS
50 BTN7 587,55000 UZS
100 BTN15 175,10000 UZS
250 BTN37 937,75000 UZS
500 BTN75 875,50000 UZS
1000 BTN151 751,00000 UZS
2000 BTN303 502,00000 UZS
5000 BTN758 755,00000 UZS
10000 BTN1 517 510,00000 UZS