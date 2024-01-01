10 тысяч бутанских нгултрумов в узбекские сомы

Сконвертируйте BTN в UZS по реальному обменному курсу

10 000 btn
1 506 580,00 uzs

Nu.1,000 BTN = so'm150,7 UZS

Среднерыночный курс в 01:49
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1 BTN в UZSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий151,5010152,9220
Низкий150,6220150,6220
В среднем151,0046151,6241
Изменить-0.56%-1.01%
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Соотношение 1 BTN к UZS

За последние 30 дней максимальный курс BTN к UZS составил 151,5010, а минимальный — 150,6220. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 151,0046. Изменение курса BTN к UZS в процентном соотношении составило -0.56.

За последние 90 дней максимальный курс BTN к UZS составил 152,9220, а минимальный — 150,6220. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 151,6241. Изменение курса BTN к UZS в процентном соотношении составило -1.01.

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Популярные валюты

 USDCADZAREURGBPSGDNZDAUD
1 USD11,37118,2850,9190,7731,3451,6591,493
1 CAD0,729113,3380,670,5640,9811,211,089
1 ZAR0,0550,07510,050,0420,0740,0910,082
1 EUR1,0891,49319,90710,8421,4641,8071,625

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Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в узбекские сомы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и UZS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в UZS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бутанских нгултрумов

BTN в USD

BTN в CAD

BTN в ZAR

BTN в EUR

BTN в GBP

BTN в SGD

BTN в NZD

BTN в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бутанский нгултрум / Узбекский сом
1 BTN150,65800 UZS
5 BTN753,29000 UZS
10 BTN1 506,58000 UZS
20 BTN3 013,16000 UZS
50 BTN7 532,90000 UZS
100 BTN15 065,80000 UZS
250 BTN37 664,50000 UZS
500 BTN75 329,00000 UZS
1000 BTN150 658,00000 UZS
2000 BTN301 316,00000 UZS
5000 BTN753 290,00000 UZS
10000 BTN1 506 580,00000 UZS
Обменные курсы Узбекский сом / Бутанский нгултрум
1 UZS0,00664 BTN
5 UZS0,03319 BTN
10 UZS0,06638 BTN
20 UZS0,13275 BTN
50 UZS0,33188 BTN
100 UZS0,66376 BTN
250 UZS1,65939 BTN
500 UZS3,31878 BTN
1000 UZS6,63756 BTN
2000 UZS13,27512 BTN
5000 UZS33,18780 BTN
10000 UZS66,37560 BTN