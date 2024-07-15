История обменного курса бутанский нгултрум–узбекские сомы

Обменный курс бутанский нгултрум/узбекские сомы сейчас составляет 150,658, отражая изменение в размере 0.029% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.403% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/узбекские сомы колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 151,490, и минимумом, равным 150,478, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.221% уменьшение стоимости.