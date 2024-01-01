100 бутанских нгултрумов в узбекские сомы
Сконвертируйте BTN в UZS по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 BTN в UZS
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|151,5010
|152,9220
|Низкий
|150,6220
|150,6220
|В среднем
|151,0046
|151,6241
|Изменить
|-0.56%
|-1.01%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BTN к UZS
За последние 30 дней максимальный курс BTN к UZS составил 151,5010, а минимальный — 150,6220. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 151,0046. Изменение курса BTN к UZS в процентном соотношении составило -0.56.
За последние 90 дней максимальный курс BTN к UZS составил 152,9220, а минимальный — 150,6220. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 151,6241. Изменение курса BTN к UZS в процентном соотношении составило -1.01.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в узбекские сомы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и UZS из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в UZS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Бутанский нгултрум / Узбекский сом
|1 BTN
|150,65800 UZS
|5 BTN
|753,29000 UZS
|10 BTN
|1 506,58000 UZS
|20 BTN
|3 013,16000 UZS
|50 BTN
|7 532,90000 UZS
|100 BTN
|15 065,80000 UZS
|250 BTN
|37 664,50000 UZS
|500 BTN
|75 329,00000 UZS
|1000 BTN
|150 658,00000 UZS
|2000 BTN
|301 316,00000 UZS
|5000 BTN
|753 290,00000 UZS
|10000 BTN
|1 506 580,00000 UZS