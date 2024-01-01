100 угандийских шиллингов в уругвайские песо

Сконвертируйте UGX в UYU по реальному обменному курсу

Ush1,000 UGX = $U0,01153 UYU

Среднерыночный курс в 07:51
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График изменения обменного курса UGX к UYU

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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UYU
1 UGX в UYUПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01150,0115
Низкий0,01120,0108
В среднем0,01140,0111
Изменение1.88%6.36%
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Соотношение 1 UGX к UYU

За последние 30 дней максимальный курс UGX к UYU составил 0,0115, а минимальный — 0,0112. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0114. Изменение курса UGX к UYU в процентном соотношении составило 1.88.

За последние 90 дней максимальный курс UGX к UYU составил 0,0115, а минимальный — 0,0108. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0111. Изменение курса UGX к UYU в процентном соотношении составило 6.36.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11,5210,9361,3310,77584,3831 695,521,392
1 AUD0,65810,6150,8750,5155,4951 115,060,916
1 EUR1,0691,62511,4230,82990,1931 812,261,488
1 SGD0,7511,1420,70310,58363,3961 273,821,046

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Как произвести расчет конвертации из угандийских шиллингов в уругвайские песо

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UGX из выпадающего списка для исходной валюты и UYU из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UGX в UYU, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для угандийских шиллингов

UGX в USD

UGX в AUD

UGX в EUR

UGX в SGD

UGX в GBP

UGX в INR

UGX в NGN

UGX в CAD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Угандийский шиллинг / Уругвайское песо
1 UGX0,01153 UYU
5 UGX0,05764 UYU
10 UGX0,11527 UYU
20 UGX0,23055 UYU
50 UGX0,57637 UYU
100 UGX1,15274 UYU
250 UGX2,88185 UYU
500 UGX5,76370 UYU
1000 UGX11,52740 UYU
2000 UGX23,05480 UYU
5000 UGX57,63700 UYU
10000 UGX115,27400 UYU
Обменные курсы Уругвайское песо / Угандийский шиллинг
1 UYU86,75000 UGX
5 UYU433,75000 UGX
10 UYU867,50000 UGX
20 UYU1 735,00000 UGX
50 UYU4 337,50000 UGX
100 UYU8 675,00000 UGX
250 UYU21 687,50000 UGX
500 UYU43 375,00000 UGX
1000 UYU86 750,00000 UGX
2000 UYU173 500,00000 UGX
5000 UYU433 750,00000 UGX
10000 UYU867 500,00000 UGX