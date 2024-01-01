5 уругвайских песо в угандийские шиллинги

Сконвертируйте UYU в UGX по реальному обменному курсу

$U1,000 UYU = Ush86,75 UGX

Среднерыночный курс в 09:30
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График изменения обменного курса UYU к UGX

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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UGX
1 UYU в UGXПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий89,231792,5199
Низкий86,745786,7457
В среднем88,079289,7273
Изменение-1.85%-5.99%
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Соотношение 1 UYU к UGX

За последние 30 дней максимальный курс UYU к UGX составил 89,2317, а минимальный — 86,7457. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 88,0792. Изменение курса UYU к UGX в процентном соотношении составило -1.85.

За последние 90 дней максимальный курс UYU к UGX составил 92,5199, а минимальный — 86,7457. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 89,7273. Изменение курса UYU к UGX в процентном соотношении составило -5.99.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8281,06890,0961,4871,6230,93821,693
1 GBP1,20711,289108,7651,7961,9591,13226,188
1 USD0,9370,776184,3831,3931,520,87820,318
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,241

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Как произвести расчет конвертации из уругвайских песо в угандийские шиллинги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UYU из выпадающего списка для исходной валюты и UGX из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UYU в UGX, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для уругвайских песо

UYU в USD

UYU в EUR

UYU в GBP

UYU в INR

UYU в JPY

UYU в RUB

UYU в AUD

UYU в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Уругвайское песо / Угандийский шиллинг
1 UYU86,74570 UGX
5 UYU433,72850 UGX
10 UYU867,45700 UGX
20 UYU1 734,91400 UGX
50 UYU4 337,28500 UGX
100 UYU8 674,57000 UGX
250 UYU21 686,42500 UGX
500 UYU43 372,85000 UGX
1000 UYU86 745,70000 UGX
2000 UYU173 491,40000 UGX
5000 UYU433 728,50000 UGX
10000 UYU867 457,00000 UGX
Обменные курсы Угандийский шиллинг / Уругвайское песо
1 UGX0,01153 UYU
5 UGX0,05764 UYU
10 UGX0,11528 UYU
20 UGX0,23056 UYU
50 UGX0,57640 UYU
100 UGX1,15279 UYU
250 UGX2,88198 UYU
500 UGX5,76395 UYU
1000 UGX11,52790 UYU
2000 UGX23,05580 UYU
5000 UGX57,63950 UYU
10000 UGX115,27900 UYU