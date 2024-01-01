10 угандийских шиллингов в нигерийские найры

Сконвертируйте UGX в NGN по реальному обменному курсу

Ush1,000 UGX = ₦0,4633 NGN

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График изменения обменного курса UGX к NGN

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Обновлено несколько сек. назад
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NGN
1 UGX в NGNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,47120,4712
Низкий0,45550,4236
В среднем0,46320,4478
Изменение1.70%8.63%
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Соотношение 1 UGX к NGN

За последние 30 дней максимальный курс UGX к NGN составил 0,4712, а минимальный — 0,4555. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4632. Изменение курса UGX к NGN в процентном соотношении составило 1.70.

За последние 90 дней максимальный курс UGX к NGN составил 0,4712, а минимальный — 0,4236. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4478. Изменение курса UGX к NGN в процентном соотношении составило 8.63.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11,5170,9331,3290,77484,3781 695,521,391
1 AUD0,65910,6150,8760,5155,6341 117,940,917
1 EUR1,0721,62611,4240,8390,4611 817,771,492
1 SGD0,7531,1410,70210,58363,5061 276,121,047

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Как произвести расчет конвертации из угандийских шиллингов в нигерийские найры

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UGX из выпадающего списка для исходной валюты и NGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UGX в NGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для угандийских шиллингов

UGX в USD

UGX в AUD

UGX в EUR

UGX в SGD

UGX в GBP

UGX в INR

UGX в NGN

UGX в CAD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Угандийский шиллинг / Нигерийская найра
1 UGX0,46327 NGN
5 UGX2,31635 NGN
10 UGX4,63269 NGN
20 UGX9,26538 NGN
50 UGX23,16345 NGN
100 UGX46,32690 NGN
250 UGX115,81725 NGN
500 UGX231,63450 NGN
1000 UGX463,26900 NGN
2000 UGX926,53800 NGN
5000 UGX2 316,34500 NGN
10000 UGX4 632,69000 NGN
Обменные курсы Нигерийская найра / Угандийский шиллинг
1 NGN2,15857 UGX
5 NGN10,79285 UGX
10 NGN21,58570 UGX
20 NGN43,17140 UGX
50 NGN107,92850 UGX
100 NGN215,85700 UGX
250 NGN539,64250 UGX
500 NGN1 079,28500 UGX
1000 NGN2 158,57000 UGX
2000 NGN4 317,14000 UGX
5000 NGN10 792,85000 UGX
10000 NGN21 585,70000 UGX