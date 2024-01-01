20 угандийских шиллингов в мальдивские руфии

Сконвертируйте UGX в MVR по реальному обменному курсу

Ush1,000 UGX = MVR0,004161 MVR

Среднерыночный курс в 06:50
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса UGX к MVR

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

MVR
1 UGX в MVRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00420,0042
Низкий0,00410,0041
В среднем0,00420,0042
Изменение0.36%0.57%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 UGX к MVR

За последние 30 дней максимальный курс UGX к MVR составил 0,0042, а минимальный — 0,0041. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0042. Изменение курса UGX к MVR в процентном соотношении составило 0.36.

За последние 90 дней максимальный курс UGX к MVR составил 0,0042, а минимальный — 0,0041. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0042. Изменение курса UGX к MVR в процентном соотношении составило 0.57.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график UGX к MVR

Популярные валюты

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11,5170,9331,3290,77484,381 695,521,391
1 AUD0,65910,6150,8760,51155,6361 117,940,917
1 EUR1,0721,62611,4240,8390,4431 817,341,491
1 SGD0,7531,1410,70210,58363,4981 275,931,047

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из угандийских шиллингов в мальдивские руфии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UGX из выпадающего списка для исходной валюты и MVR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UGX в MVR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для угандийских шиллингов

UGX в USD

UGX в AUD

UGX в EUR

UGX в SGD

UGX в GBP

UGX в INR

UGX в NGN

UGX в CAD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Угандийский шиллинг / Мальдивская руфия
1 UGX0,00416 MVR
5 UGX0,02080 MVR
10 UGX0,04161 MVR
20 UGX0,08321 MVR
50 UGX0,20803 MVR
100 UGX0,41605 MVR
250 UGX1,04013 MVR
500 UGX2,08026 MVR
1000 UGX4,16052 MVR
2000 UGX8,32104 MVR
5000 UGX20,80260 MVR
10000 UGX41,60520 MVR
Обменные курсы Мальдивская руфия / Угандийский шиллинг
1 MVR240,35500 UGX
5 MVR1 201,77500 UGX
10 MVR2 403,55000 UGX
20 MVR4 807,10000 UGX
50 MVR12 017,75000 UGX
100 MVR24 035,50000 UGX
250 MVR60 088,75000 UGX
500 MVR120 177,50000 UGX
1000 MVR240 355,00000 UGX
2000 MVR480 710,00000 UGX
5000 MVR1 201 775,00000 UGX
10000 MVR2 403 550,00000 UGX