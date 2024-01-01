1 тысяча угандийских шиллингов в гамбийские даласи

Сконвертируйте UGX в GMD по реальному обменному курсу

Ush1,000 UGX = D0,01921 GMD

Среднерыночный курс в 05:24
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График изменения обменного курса UGX к GMD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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GMD
1 UGX в GMDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01950,0195
Низкий0,01890,0183
В среднем0,01910,0189
Изменение1.57%2.93%
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Соотношение 1 UGX к GMD

За последние 30 дней максимальный курс UGX к GMD составил 0,0195, а минимальный — 0,0189. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0191. Изменение курса UGX к GMD в процентном соотношении составило 1.57.

За последние 90 дней максимальный курс UGX к GMD составил 0,0195, а минимальный — 0,0183. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0189. Изменение курса UGX к GMD в процентном соотношении составило 2.93.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11,5170,9331,3290,77484,3921 695,521,392
1 AUD0,65910,6150,8760,5155,6181 117,430,917
1 EUR1,0721,62611,4240,8390,4511 817,261,492
1 SGD0,7531,1420,70210,58363,5121 276,031,047

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Как произвести расчет конвертации из угандийских шиллингов в гамбийские даласи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UGX из выпадающего списка для исходной валюты и GMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UGX в GMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для угандийских шиллингов

UGX в USD

UGX в AUD

UGX в EUR

UGX в SGD

UGX в GBP

UGX в INR

UGX в NGN

UGX в CAD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Угандийский шиллинг / Гамбийский даласи
1 UGX0,01921 GMD
5 UGX0,09606 GMD
10 UGX0,19211 GMD
20 UGX0,38423 GMD
50 UGX0,96058 GMD
100 UGX1,92115 GMD
250 UGX4,80288 GMD
500 UGX9,60575 GMD
1000 UGX19,21150 GMD
2000 UGX38,42300 GMD
5000 UGX96,05750 GMD
10000 UGX192,11500 GMD
Обменные курсы Гамбийский даласи / Угандийский шиллинг
1 GMD52,05210 UGX
5 GMD260,26050 UGX
10 GMD520,52100 UGX
20 GMD1 041,04200 UGX
50 GMD2 602,60500 UGX
100 GMD5 205,21000 UGX
250 GMD13 013,02500 UGX
500 GMD26 026,05000 UGX
1000 GMD52 052,10000 UGX
2000 GMD104 104,20000 UGX
5000 GMD260 260,50000 UGX
10000 GMD520 521,00000 UGX