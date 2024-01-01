1 угандийский шиллинг в бангладешские таки

Сконвертируйте UGX в BDT по реальному обменному курсу

Ush1,000 UGX = Tk0,03266 BDT

Среднерыночный курс в 05:18
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса UGX к BDT

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

BDT
1 UGX в BDTПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,03270,0327
Низкий0,03250,0315
В среднем0,03260,0323
Изменение0.30%3.63%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 UGX к BDT

За последние 30 дней максимальный курс UGX к BDT составил 0,0327, а минимальный — 0,0325. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0326. Изменение курса UGX к BDT в процентном соотношении составило 0.30.

За последние 90 дней максимальный курс UGX к BDT составил 0,0327, а минимальный — 0,0315. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0323. Изменение курса UGX к BDT в процентном соотношении составило 3.63.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график UGX к BDT

Популярные валюты

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11,5160,9331,3280,77584,391 695,521,392
1 AUD0,65910,6150,8760,51155,6511 118,110,918
1 EUR1,0711,62511,4230,8390,421 816,661,492
1 SGD0,7531,1410,70310,58363,5251 276,311,048

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из угандийских шиллингов в бангладешские таки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UGX из выпадающего списка для исходной валюты и BDT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UGX в BDT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для угандийский шиллинг

UGX в USD

UGX в AUD

UGX в EUR

UGX в SGD

UGX в GBP

UGX в INR

UGX в NGN

UGX в CAD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Угандийский шиллинг / Бангладешская така
1 UGX0,03266 BDT
5 UGX0,16332 BDT
10 UGX0,32664 BDT
20 UGX0,65328 BDT
50 UGX1,63319 BDT
100 UGX3,26638 BDT
250 UGX8,16595 BDT
500 UGX16,33190 BDT
1000 UGX32,66380 BDT
2000 UGX65,32760 BDT
5000 UGX163,31900 BDT
10000 UGX326,63800 BDT
Обменные курсы Бангладешская така / Угандийский шиллинг
1 BDT30,61500 UGX
5 BDT153,07500 UGX
10 BDT306,15000 UGX
20 BDT612,30000 UGX
50 BDT1 530,75000 UGX
100 BDT3 061,50000 UGX
250 BDT7 653,75000 UGX
500 BDT15 307,50000 UGX
1000 BDT30 615,00000 UGX
2000 BDT61 230,00000 UGX
5000 BDT153 075,00000 UGX
10000 BDT306 150,00000 UGX