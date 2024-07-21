5 турецких лир в шри-ланкийские рупии

Сконвертируйте TRY в LKR по реальному обменному курсу

5 try
45,91 lkr

TL1,000 TRY = Sr9,182 LKR

Среднерыночный курс в 20:58
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1 TRY в LKRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий9,34169,3897
Низкий9,13059,0990
В среднем9,25259,2672
Изменить-1.13%-0.33%
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Соотношение 1 TRY к LKR

За последние 30 дней максимальный курс TRY к LKR составил 9,3416, а минимальный — 9,1305. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 9,2525. Изменение курса TRY к LKR в процентном соотношении составило -1.13.

За последние 90 дней максимальный курс TRY к LKR составил 9,3897, а минимальный — 9,0990. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 9,2672. Изменение курса TRY к LKR в процентном соотношении составило -0.33.

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Популярные валюты

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10,9190,77427883,7231,3733,67348,26
1 EUR1,08810,843302,54791,1161,4943,99752,522
1 GBP1,2911,1871358,995108,1161,7734,74362,321
1 PKR0,0040,0030,00310,3010,0050,0130,174

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Как произвести расчет конвертации из турецких лир в шри-ланкийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TRY из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TRY в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для турецких лир

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TRY в GBP

TRY в PKR

TRY в INR

TRY в CAD

TRY в AED

TRY в EGP

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Турецкая лира / Шри-Ланкийская рупия
1 TRY9,18196 LKR
5 TRY45,90980 LKR
10 TRY91,81960 LKR
20 TRY183,63920 LKR
50 TRY459,09800 LKR
100 TRY918,19600 LKR
250 TRY2 295,49000 LKR
500 TRY4 590,98000 LKR
1000 TRY9 181,96000 LKR
2000 TRY18 363,92000 LKR
5000 TRY45 909,80000 LKR
10000 TRY91 819,60000 LKR
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Турецкая лира
1 LKR0,10891 TRY
5 LKR0,54455 TRY
10 LKR1,08909 TRY
20 LKR2,17818 TRY
50 LKR5,44545 TRY
100 LKR10,89090 TRY
250 LKR27,22725 TRY
500 LKR54,45450 TRY
1000 LKR108,90900 TRY
2000 LKR217,81800 TRY
5000 LKR544,54500 TRY
10000 LKR1 089,09000 TRY