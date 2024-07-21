1 турецкая лира в шри-ланкийские рупии
Сконвертируйте TRY в LKR по реальному обменному курсу
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|1 TRY в LKR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|9,3416
|9,3897
|Низкий
|9,1305
|9,0990
|В среднем
|9,2525
|9,2672
|Изменить
|-1.13%
|-0.33%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 TRY к LKR
За последние 30 дней максимальный курс TRY к LKR составил 9,3416, а минимальный — 9,1305. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 9,2525. Изменение курса TRY к LKR в процентном соотношении составило -1.13.
За последние 90 дней максимальный курс TRY к LKR составил 9,3897, а минимальный — 9,0990. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 9,2672. Изменение курса TRY к LKR в процентном соотношении составило -0.33.
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Как произвести расчет конвертации из турецких лир в шри-ланкийские рупии
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите TRY из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TRY в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Турецкая лира / Шри-Ланкийская рупия
|1 TRY
|9,18196 LKR
|5 TRY
|45,90980 LKR
|10 TRY
|91,81960 LKR
|20 TRY
|183,63920 LKR
|50 TRY
|459,09800 LKR
|100 TRY
|918,19600 LKR
|250 TRY
|2 295,49000 LKR
|500 TRY
|4 590,98000 LKR
|1000 TRY
|9 181,96000 LKR
|2000 TRY
|18 363,92000 LKR
|5000 TRY
|45 909,80000 LKR
|10000 TRY
|91 819,60000 LKR