Таджикские сомони в оманские риалы

Сконвертируйте TJS в OMR по реальному обменному курсу

1 000 tjs
35,002 omr

1.00000 TJS = 0.03500 OMR

Среднерыночный курс в 8:40 UTC
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График изменения обменного курса TJS к OMR

1 мин. назад 1 TJS → 0 OMR
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860451.073389.04021.455391.673760.958818.5363
1GBP1.1621811.2473103.4751.691341.945111.114321.5414
1USD0.93170.801732182.95931.3561.559450.893217.2704
1INR0.01123090.009664160.012054110.01634540.01879780.01076670.208179

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Как произвести расчет конвертации из таджикских сомони в оманские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TJS из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TJS в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for таджикский сомони

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Обменные курсы Таджикский сомони / Оманский риал
1 TJS0.03500 OMR
5 TJS0.17501 OMR
10 TJS0.35002 OMR
20 TJS0.70005 OMR
50 TJS1.75012 OMR
100 TJS3.50023 OMR
250 TJS8.75057 OMR
500 TJS17.50115 OMR
1000 TJS35.00230 OMR
2000 TJS70.00460 OMR
5000 TJS175.01150 OMR
10000 TJS350.02300 OMR
Обменные курсы Оманский риал / Таджикский сомони
1 OMR28.56960 TJS
5 OMR142.84800 TJS
10 OMR285.69600 TJS
20 OMR571.39200 TJS
50 OMR1428.48000 TJS
100 OMR2856.96000 TJS
250 OMR7142.40000 TJS
500 OMR14284.80000 TJS
1000 OMR28569.60000 TJS
2000 OMR57139.20000 TJS
5000 OMR142848.00000 TJS
10000 OMR285696.00000 TJS