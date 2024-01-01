50 оманских риалов в таджикские сомони

Сконвертируйте OMR в TJS по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = SM27,70 TJS

Среднерыночный курс в 15:28
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График изменения обменного курса OMR к TJS

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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TJS
1 OMR в TJSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий27,764427,7644
Низкий27,626227,5029
В среднем27,695127,6411
Изменение-0.17%0.23%
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Соотношение 1 OMR к TJS

За последние 30 дней максимальный курс OMR к TJS составил 27,7644, а минимальный — 27,6262. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 27,6951. Изменение курса OMR к TJS в процентном соотношении составило -0.17.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к TJS составил 27,7644, а минимальный — 27,5029. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 27,6411. Изменение курса OMR к TJS в процентном соотношении составило 0.23.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в таджикские сомони

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и TJS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в TJS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Таджикский сомони
1 OMR27,70030 TJS
5 OMR138,50150 TJS
10 OMR277,00300 TJS
20 OMR554,00600 TJS
50 OMR1 385,01500 TJS
100 OMR2 770,03000 TJS
250 OMR6 925,07500 TJS
500 OMR13 850,15000 TJS
1000 OMR27 700,30000 TJS
2000 OMR55 400,60000 TJS
5000 OMR138 501,50000 TJS
10000 OMR277 003,00000 TJS
Обменные курсы Таджикский сомони / Оманский риал
1 TJS0,03610 OMR
5 TJS0,18050 OMR
10 TJS0,36101 OMR
20 TJS0,72201 OMR
50 TJS1,80503 OMR
100 TJS3,61006 OMR
250 TJS9,02515 OMR
500 TJS18,05030 OMR
1000 TJS36,10060 OMR
2000 TJS72,20120 OMR
5000 TJS180,50300 OMR
10000 TJS361,00600 OMR