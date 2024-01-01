5 000 таджикских сомони в оманские риалы
Сконвертируйте TJS в OMR по реальному обменному курсу
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|1 TJS в OMR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0361
|0,0361
|Низкий
|0,0356
|0,0351
|В среднем
|0,0358
|0,0355
|Изменить
|0.59%
|2.64%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 TJS к OMR
За последние 30 дней максимальный курс TJS к OMR составил 0,0361, а минимальный — 0,0356. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0358. Изменение курса TJS к OMR в процентном соотношении составило 0.59.
За последние 90 дней максимальный курс TJS к OMR составил 0,0361, а минимальный — 0,0351. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0355. Изменение курса TJS к OMR в процентном соотношении составило 2.64.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из таджикских сомони в оманские риалы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите TJS из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TJS в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Оманский риал / Таджикский сомони
|1 OMR
|27,72550 TJS
|5 OMR
|138,62750 TJS
|10 OMR
|277,25500 TJS
|20 OMR
|554,51000 TJS
|50 OMR
|1 386,27500 TJS
|100 OMR
|2 772,55000 TJS
|250 OMR
|6 931,37500 TJS
|500 OMR
|13 862,75000 TJS
|1000 OMR
|27 725,50000 TJS
|2000 OMR
|55 451,00000 TJS
|5000 OMR
|138 627,50000 TJS
|10000 OMR
|277 255,00000 TJS