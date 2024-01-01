250 таджикских сомони в оманские риалы

Сконвертируйте TJS в OMR по реальному обменному курсу

250 tjs
9,017 omr

SM1,000 TJS = ر.ع.0,03607 OMR

Среднерыночный курс в 20:18
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1 TJS в OMRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,03610,0361
Низкий0,03560,0351
В среднем0,03580,0355
Изменить0.59%2.64%
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Соотношение 1 TJS к OMR

За последние 30 дней максимальный курс TJS к OMR составил 0,0361, а минимальный — 0,0356. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0358. Изменение курса TJS к OMR в процентном соотношении составило 0.59.

За последние 90 дней максимальный курс TJS к OMR составил 0,0361, а минимальный — 0,0351. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0355. Изменение курса TJS к OMR в процентном соотношении составило 2.64.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из таджикских сомони в оманские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TJS из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TJS в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для таджикских сомони

TJS в USD

TJS в EUR

TJS в GBP

TJS в INR

TJS в JPY

TJS в RUB

TJS в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Таджикский сомони / Оманский риал
1 TJS0,03607 OMR
5 TJS0,18034 OMR
10 TJS0,36068 OMR
20 TJS0,72136 OMR
50 TJS1,80339 OMR
100 TJS3,60678 OMR
250 TJS9,01695 OMR
500 TJS18,03390 OMR
1000 TJS36,06780 OMR
2000 TJS72,13560 OMR
5000 TJS180,33900 OMR
10000 TJS360,67800 OMR
Обменные курсы Оманский риал / Таджикский сомони
1 OMR27,72550 TJS
5 OMR138,62750 TJS
10 OMR277,25500 TJS
20 OMR554,51000 TJS
50 OMR1 386,27500 TJS
100 OMR2 772,55000 TJS
250 OMR6 931,37500 TJS
500 OMR13 862,75000 TJS
1000 OMR27 725,50000 TJS
2000 OMR55 451,00000 TJS
5000 OMR138 627,50000 TJS
10000 OMR277 255,00000 TJS