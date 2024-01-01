Tacikistan somonundan Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile TJS → OMR çevirin

1.000 tjs
35,175 omr

1.00000 TJS = 0.03518 OMR

22:27 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855061.077189.41771.450481.650730.94783518.3713
1 GBP1.1695111.25955104.5641.696171.930341.108521.4833
1 USD0.928450.793934183.01711.346651.532570.8801517.0563
1 INR0.01118350.00956350.012045710.01622140.01846090.0106020.205455

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Tacikistan somonundan Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TJS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TJS → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tacikistan somonu için en iyi döviz çiftleri

TJS → USD

TJS → EUR

TJS → GBP

TJS → INR

TJS → JPY

TJS → RUB

TJS → AUD

TJS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tacikistan Somonu / Umman Riyali
1 TJS0.03518 OMR
5 TJS0.17588 OMR
10 TJS0.35175 OMR
20 TJS0.70350 OMR
50 TJS1.75876 OMR
100 TJS3.51751 OMR
250 TJS8.79378 OMR
500 TJS17.58755 OMR
1000 TJS35.17510 OMR
2000 TJS70.35020 OMR
5000 TJS175.87550 OMR
10000 TJS351.75100 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Tacikistan Somonu
1 OMR28.42920 TJS
5 OMR142.14600 TJS
10 OMR284.29200 TJS
20 OMR568.58400 TJS
50 OMR1421.46000 TJS
100 OMR2842.92000 TJS
250 OMR7107.30000 TJS
500 OMR14214.60000 TJS
1000 OMR28429.20000 TJS
2000 OMR56858.40000 TJS
5000 OMR142146.00000 TJS
10000 OMR284292.00000 TJS