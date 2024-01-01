20 таджикских сомони в новые израильские шекели
Сконвертируйте TJS в ILS по реальному обменному курсу
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|1 TJS в ILS
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,3526
|0,3526
|Низкий
|0,3325
|0,3325
|В среднем
|0,3442
|0,3426
|Изменить
|-1.67%
|-0.89%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 TJS к ILS
За последние 30 дней максимальный курс TJS к ILS составил 0,3526, а минимальный — 0,3325. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3442. Изменение курса TJS к ILS в процентном соотношении составило -1.67.
За последние 90 дней максимальный курс TJS к ILS составил 0,3526, а минимальный — 0,3325. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3426. Изменение курса TJS к ILS в процентном соотношении составило -0.89.
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Как произвести расчет конвертации из таджикских сомони в новые израильские шекели
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите TJS из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TJS в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
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- Швейцарский франк
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|Обменные курсы Израильский новый шекель / Таджикский сомони
|1 ILS
|2,92858 TJS
|5 ILS
|14,64290 TJS
|10 ILS
|29,28580 TJS
|20 ILS
|58,57160 TJS
|50 ILS
|146,42900 TJS
|100 ILS
|292,85800 TJS
|250 ILS
|732,14500 TJS
|500 ILS
|1 464,29000 TJS
|1000 ILS
|2 928,58000 TJS
|2000 ILS
|5 857,16000 TJS
|5000 ILS
|14 642,90000 TJS
|10000 ILS
|29 285,80000 TJS