20 израильских новых шекелей в таджикские сомони
Сконвертируйте ILS в TJS по реальному обменному курсу
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|1 ILS в TJS
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|3,0075
|3,0075
|Низкий
|2,8364
|2,8364
|В среднем
|2,9062
|2,9194
|Изменить
|0.26%
|0.57%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 ILS к TJS
За последние 30 дней максимальный курс ILS к TJS составил 3,0075, а минимальный — 2,8364. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,9062. Изменение курса ILS к TJS в процентном соотношении составило 0.26.
За последние 90 дней максимальный курс ILS к TJS составил 3,0075, а минимальный — 2,8364. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,9194. Изменение курса ILS к TJS в процентном соотношении составило 0.57.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в таджикские сомони
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и TJS из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в TJS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
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- Гонконгский доллар
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- Норвежская крона
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- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Израильский новый шекель / Таджикский сомони
|1 ILS
|2,92705 TJS
|5 ILS
|14,63525 TJS
|10 ILS
|29,27050 TJS
|20 ILS
|58,54100 TJS
|50 ILS
|146,35250 TJS
|100 ILS
|292,70500 TJS
|250 ILS
|731,76250 TJS
|500 ILS
|1 463,52500 TJS
|1000 ILS
|2 927,05000 TJS
|2000 ILS
|5 854,10000 TJS
|5000 ILS
|14 635,25000 TJS
|10000 ILS
|29 270,50000 TJS