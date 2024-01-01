1 тысяча израильских новых шекелей в таджикские сомони

Сконвертируйте ILS в TJS по реальному обменному курсу

1 000 ils
2 925,77 tjs

₪1,000 ILS = SM2,926 TJS

Среднерыночный курс в 16:32
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1 ILS в TJSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий3,00753,0075
Низкий2,83642,8364
В среднем2,90622,9194
Изменить0.26%0.57%
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Соотношение 1 ILS к TJS

За последние 30 дней максимальный курс ILS к TJS составил 3,0075, а минимальный — 2,8364. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,9062. Изменение курса ILS к TJS в процентном соотношении составило 0.26.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к TJS составил 3,0075, а минимальный — 2,8364. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,9194. Изменение курса ILS к TJS в процентном соотношении составило 0.57.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08991,1611,4941,6270,96719,628
1 GBP1,18711,292108,1821,7731,9311,14823,293
1 USD0,9180,774183,7221,3721,4940,88818,027
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,215

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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в таджикские сомони

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и TJS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в TJS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильских новых шекелей

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

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ILS в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Таджикский сомони
1 ILS2,92577 TJS
5 ILS14,62885 TJS
10 ILS29,25770 TJS
20 ILS58,51540 TJS
50 ILS146,28850 TJS
100 ILS292,57700 TJS
250 ILS731,44250 TJS
500 ILS1 462,88500 TJS
1000 ILS2 925,77000 TJS
2000 ILS5 851,54000 TJS
5000 ILS14 628,85000 TJS
10000 ILS29 257,70000 TJS
Обменные курсы Таджикский сомони / Израильский новый шекель
1 TJS0,34179 ILS
5 TJS1,70895 ILS
10 TJS3,41790 ILS
20 TJS6,83580 ILS
50 TJS17,08950 ILS
100 TJS34,17900 ILS
250 TJS85,44750 ILS
500 TJS170,89500 ILS
1000 TJS341,79000 ILS
2000 TJS683,58000 ILS
5000 TJS1 708,95000 ILS
10000 TJS3 417,90000 ILS