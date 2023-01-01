Сейшельские рупии в оманские риалы

Сконвертируйте SCR в OMR по реальному обменному курсу

1000 scr
29.809 omr

1.00000 SCR = 0.02981 OMR

Среднерыночный курс в 5:44 UTC
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График изменения обменного курса SCR к OMR

1 мин. назад 1 SCR → 0 OMR
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86221.073989.06931.457071.6760.957318.5307
1GBP1.1598211.24555103.3061.689961.943891.110321.4926
1USD0.93120.802858182.941.35681.560670.891417.2555
1INR0.01122720.009679990.012056910.01635880.01881690.01074750.208048

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Как произвести расчет конвертации из сейшельских рупий в оманские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите SCR из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из SCR в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Сейшельская рупия / Оманский риал
1 SCR0.02981 OMR
5 SCR0.14905 OMR
10 SCR0.29809 OMR
20 SCR0.59619 OMR
50 SCR1.49046 OMR
100 SCR2.98093 OMR
250 SCR7.45233 OMR
500 SCR14.90465 OMR
1000 SCR29.80930 OMR
2000 SCR59.61860 OMR
5000 SCR149.04650 OMR
10000 SCR298.09300 OMR
Обменные курсы Оманский риал / Сейшельская рупия
1 OMR33.54660 SCR
5 OMR167.73300 SCR
10 OMR335.46600 SCR
20 OMR670.93200 SCR
50 OMR1677.33000 SCR
100 OMR3354.66000 SCR
250 OMR8386.65000 SCR
500 OMR16773.30000 SCR
1000 OMR33546.60000 SCR
2000 OMR67093.20000 SCR
5000 OMR167733.00000 SCR
10000 OMR335466.00000 SCR