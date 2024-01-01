10 оманских риалов в сейшельские рупии

Сконвертируйте OMR в SCR по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = ₨35,95 SCR

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса OMR к SCR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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SCR
1 OMR в SCRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий39,024139,0241
Низкий34,379233,9834
В среднем35,963735,9375
Изменение1.51%-1.42%
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Соотношение 1 OMR к SCR

За последние 30 дней максимальный курс OMR к SCR составил 39,0241, а минимальный — 34,3792. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 35,9637. Изменение курса OMR к SCR в процентном соотношении составило 1.51.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к SCR составил 39,0241, а минимальный — 33,9834. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 35,9375. Изменение курса OMR к SCR в процентном соотношении составило -1.42.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в сейшельские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и SCR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в SCR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

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OMR в EUR

OMR в GBP

OMR в INR

OMR в JPY

OMR в RUB

OMR в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Сейшельская рупия
1 OMR35,95230 SCR
5 OMR179,76150 SCR
10 OMR359,52300 SCR
20 OMR719,04600 SCR
50 OMR1 797,61500 SCR
100 OMR3 595,23000 SCR
250 OMR8 988,07500 SCR
500 OMR17 976,15000 SCR
1000 OMR35 952,30000 SCR
2000 OMR71 904,60000 SCR
5000 OMR179 761,50000 SCR
10000 OMR359 523,00000 SCR
Обменные курсы Сейшельская рупия / Оманский риал
1 SCR0,02781 OMR
5 SCR0,13907 OMR
10 SCR0,27815 OMR
20 SCR0,55629 OMR
50 SCR1,39073 OMR
100 SCR2,78146 OMR
250 SCR6,95365 OMR
500 SCR13,90730 OMR
1000 SCR27,81460 OMR
2000 SCR55,62920 OMR
5000 SCR139,07300 OMR
10000 SCR278,14600 OMR