Seyşeller rupisinden Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile SCR → OMR çevirin

1.000 scr
28,337 omr

1.00000 SCR = 0.02834 OMR

20:12 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548451.0769589.38711.45061.651380.9475618.3566
1 GBP1.169811.25985104.5681.696951.931841.1084621.4741
1 USD0.928550.793745183.00021.346951.533390.8798517.045
1 INR0.01118730.009563170.012048210.01622830.01847450.01060060.205361

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Umman Riyali
1 SCR0.02834 OMR
5 SCR0.14169 OMR
10 SCR0.28337 OMR
20 SCR0.56675 OMR
50 SCR1.41687 OMR
100 SCR2.83374 OMR
250 SCR7.08435 OMR
500 SCR14.16870 OMR
1000 SCR28.33740 OMR
2000 SCR56.67480 OMR
5000 SCR141.68700 OMR
10000 SCR283.37400 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Seyşeller Rupisi
1 OMR35.28900 SCR
5 OMR176.44500 SCR
10 OMR352.89000 SCR
20 OMR705.78000 SCR
50 OMR1764.45000 SCR
100 OMR3528.90000 SCR
250 OMR8822.25000 SCR
500 OMR17644.50000 SCR
1000 OMR35289.00000 SCR
2000 OMR70578.00000 SCR
5000 OMR176445.00000 SCR
10000 OMR352890.00000 SCR