50 Seyşeller rupisinden Umman riyaline

Reel döviz kuru ile SCR → OMR çevirin

50 scr
1,285 omr

1,000₨ SCR = 0,02569ر.ع. OMR

14:03 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SCR → OMR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SCR → OMRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02880,0288
Düşük0,02570,0257
Ortalama0,02750,0278
Değişim-7.43%-9.12%
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1 SCR → OMR istatistikleri

SCR → OMR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0288, en düşük 0,0257 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0275 oldu. SCR → OMR kurundaki değişiklik -7.43 değerindeydi.

SCR → OMR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0288, en düşük 0,0257 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0278 oldu. SCR → OMR kurundaki değişiklik -9.12 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,851,09191,3521,5091,6690,94120,742
1 GBP1,17711,284107,5051,7761,9641,10724,41
1 USD0,9170,779183,7591,3841,530,86219,018
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,227

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Umman riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Umman Riyali
1 SCR0,02569 OMR
5 SCR0,12845 OMR
10 SCR0,25690 OMR
20 SCR0,51380 OMR
50 SCR1,28451 OMR
100 SCR2,56901 OMR
250 SCR6,42253 OMR
500 SCR12,84505 OMR
1000 SCR25,69010 OMR
2000 SCR51,38020 OMR
5000 SCR128,45050 OMR
10000 SCR256,90100 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Seyşeller Rupisi
1 OMR38,92540 SCR
5 OMR194,62700 SCR
10 OMR389,25400 SCR
20 OMR778,50800 SCR
50 OMR1.946,27000 SCR
100 OMR3.892,54000 SCR
250 OMR9.731,35000 SCR
500 OMR19.462,70000 SCR
1000 OMR38.925,40000 SCR
2000 OMR77.850,80000 SCR
5000 OMR194.627,00000 SCR
10000 OMR389.254,00000 SCR