20 румынских леев в джерсийские фунты

Сконвертируйте RON в JEP по реальному обменному курсу

20 ron
3.49 jep

1.00000 RON = 0.17434 JEP

Среднерыночный курс в 12:43
Отслеживайте обменный курс
Wise

Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

Логотип TrustpilotРейтинг Trustpilot

Loading

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.866751.095391.29461.493611.658790.9642518.6902
1 GBP1.1537411.2637105.3311.723241.913831.1124921.5638
1 USD0.9130.791327183.35121.363651.514460.880317.064
1 INR0.01095360.009493890.011997410.01636030.01816970.01056130.204724

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из румынских леев в джерсийские фунты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите RON из выпадающего списка для исходной валюты и JEP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из RON в JEP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для румынских леев

RON в USD

RON в EUR

RON в CAD

RON в AUD

RON в GBP

RON в SGD

RON в CHF

RON в INR

Change Converter source currency

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
phones

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Румынский лей / Фунт Джерси
1 RON0.17434 JEP
5 RON0.87171 JEP
10 RON1.74342 JEP
20 RON3.48684 JEP
50 RON8.71710 JEP
100 RON17.43420 JEP
250 RON43.58550 JEP
500 RON87.17100 JEP
1000 RON174.34200 JEP
2000 RON348.68400 JEP
5000 RON871.71000 JEP
10000 RON1743.42000 JEP
Обменные курсы Фунт Джерси / Румынский лей
1 JEP5.73587 RON
5 JEP28.67935 RON
10 JEP57.35870 RON
20 JEP114.71740 RON
50 JEP286.79350 RON
100 JEP573.58700 RON
250 JEP1433.96750 RON
500 JEP2867.93500 RON
1000 JEP5735.87000 RON
2000 JEP11471.74000 RON
5000 JEP28679.35000 RON
10000 JEP57358.70000 RON