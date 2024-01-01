10 фунтов Джерси в румынские леи

Сконвертируйте JEP в RON по реальному обменному курсу

10 jep
58,99 ron

£1,000 JEP = L5,899 RON

Среднерыночный курс в 20:58
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1 JEP в RONПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий5,91465,9146
Низкий5,86115,7680
В среднем5,88935,8513
Изменить0.25%2.10%
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Соотношение 1 JEP к RON

За последние 30 дней максимальный курс JEP к RON составил 5,9146, а минимальный — 5,8611. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 5,8893. Изменение курса JEP к RON в процентном соотношении составило 0.25.

За последние 90 дней максимальный курс JEP к RON составил 5,9146, а минимальный — 5,7680. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 5,8513. Изменение курса JEP к RON в процентном соотношении составило 2.10.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из джерсийских фунтов в румынские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JEP из выпадающего списка для исходной валюты и RON из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JEP в RON, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фунтов Джерси

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фунт Джерси / Румынский лей
1 JEP5,89926 RON
5 JEP29,49630 RON
10 JEP58,99260 RON
20 JEP117,98520 RON
50 JEP294,96300 RON
100 JEP589,92600 RON
250 JEP1 474,81500 RON
500 JEP2 949,63000 RON
1000 JEP5 899,26000 RON
2000 JEP11 798,52000 RON
5000 JEP29 496,30000 RON
10000 JEP58 992,60000 RON
Обменные курсы Румынский лей / Фунт Джерси
1 RON0,16951 JEP
5 RON0,84757 JEP
10 RON1,69513 JEP
20 RON3,39026 JEP
50 RON8,47565 JEP
100 RON16,95130 JEP
250 RON42,37825 JEP
500 RON84,75650 JEP
1000 RON169,51300 JEP
2000 RON339,02600 JEP
5000 RON847,56500 JEP
10000 RON1 695,13000 JEP