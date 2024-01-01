250 пакистанских рупий в шри-ланкийские рупии

Сконвертируйте PKR в LKR по реальному обменному курсу

₨1,000 PKR = Sr1,052 LKR

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса PKR к LKR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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LKR
1 PKR в LKRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,05611,0996
Низкий1,05221,0522
В среднем1,05391,0674
Изменение-0.06%-1.95%
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Соотношение 1 PKR к LKR

За последние 30 дней максимальный курс PKR к LKR составил 1,0561, а минимальный — 1,0522. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,0539. Изменение курса PKR к LKR в процентном соотношении составило -0.06.

За последние 90 дней максимальный курс PKR к LKR составил 1,0996, а минимальный — 1,0522. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,0674. Изменение курса PKR к LKR в процентном соотношении составило -1.95.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,93384,3890,7743,6731,3913,75634,365
1 EUR1,072190,4570,833,9371,4914,02636,836
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0160,0450,407
1 GBP1,2921,205109,02714,7451,7974,85344,398

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Как произвести расчет конвертации из пакистанских рупий в шри-ланкийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PKR из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

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Самые популярные валютные маршруты для пакистанских рупий

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Пакистанская рупия / Шри-Ланкийская рупия
1 PKR1,05226 LKR
5 PKR5,26130 LKR
10 PKR10,52260 LKR
20 PKR21,04520 LKR
50 PKR52,61300 LKR
100 PKR105,22600 LKR
250 PKR263,06500 LKR
500 PKR526,13000 LKR
1000 PKR1 052,26000 LKR
2000 PKR2 104,52000 LKR
5000 PKR5 261,30000 LKR
10000 PKR10 522,60000 LKR
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Пакистанская рупия
1 LKR0,95034 PKR
5 LKR4,75169 PKR
10 LKR9,50338 PKR
20 LKR19,00676 PKR
50 LKR47,51690 PKR
100 LKR95,03380 PKR
250 LKR237,58450 PKR
500 LKR475,16900 PKR
1000 LKR950,33800 PKR
2000 LKR1 900,67600 PKR
5000 LKR4 751,69000 PKR
10000 LKR9 503,38000 PKR