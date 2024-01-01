1 шри-ланкийская рупия в пакистанские рупии

Сконвертируйте LKR в PKR по реальному обменному курсу

1 lkr
0,89 pkr

1.00000 LKR = 0.89362 PKR

Среднерыночный курс в 18:03
Отслеживайте обменный курс
Wise

Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

Loading

Популярные валюты

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11.352650.79779883.05531.54190.93121.34713.67295
1 CAD0.7392910.58980461.40191.139910.6884480.9958972.71537
1 GBP1.253451.695481104.1061.93271.167261.688524.60386
1 INR0.01204020.01628610.0096056310.01856480.01121220.01621930.0442229

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из шри-ланкийских рупий в пакистанские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите LKR из выпадающего списка для исходной валюты и PKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из LKR в PKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для шри-ланкийская рупия

LKR в USD

LKR в CAD

LKR в GBP

LKR в INR

LKR в AUD

LKR в EUR

LKR в SGD

LKR в AED

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Пакистанская рупия
1 LKR0.89362 PKR
5 LKR4.46809 PKR
10 LKR8.93618 PKR
20 LKR17.87236 PKR
50 LKR44.68090 PKR
100 LKR89.36180 PKR
250 LKR223.40450 PKR
500 LKR446.80900 PKR
1000 LKR893.61800 PKR
2000 LKR1787.23600 PKR
5000 LKR4468.09000 PKR
10000 LKR8936.18000 PKR
Обменные курсы Пакистанская рупия / Шри-Ланкийская рупия
1 PKR1.11905 LKR
5 PKR5.59525 LKR
10 PKR11.19050 LKR
20 PKR22.38100 LKR
50 PKR55.95250 LKR
100 PKR111.90500 LKR
250 PKR279.76250 LKR
500 PKR559.52500 LKR
1000 PKR1119.05000 LKR
2000 PKR2238.10000 LKR
5000 PKR5595.25000 LKR
10000 PKR11190.50000 LKR