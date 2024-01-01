5 филиппинских песо в сингапурские доллары

Сконвертируйте PHP в SGD по реальному обменному курсу

₱1,000 PHP = S$0,02267 SGD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса PHP к SGD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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SGD
1 PHP в SGDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,02280,0233
Низкий0,02250,0225
В среднем0,02270,0230
Изменение-0.55%-1.90%
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Соотношение 1 PHP к SGD

За последние 30 дней максимальный курс PHP к SGD составил 0,0228, а минимальный — 0,0225. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0227. Изменение курса PHP к SGD в процентном соотношении составило -0.55.

За последние 90 дней максимальный курс PHP к SGD составил 0,0233, а минимальный — 0,0225. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0230. Изменение курса PHP к SGD в процентном соотношении составило -1.90.

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Популярные валюты

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,3910,9331,5190,7741 398152,637,185
1 CAD0,71910,6711,0920,5561 005,03109,7275,165
1 EUR1,0721,49111,6280,831 498,52163,67,701
1 AUD0,6580,9160,61410,51920,373100,4844,73

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Как произвести расчет конвертации из филиппинских песо в сингапурские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PHP из выпадающего списка для исходной валюты и SGD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PHP в SGD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для филиппинских песо

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Филиппинский песо / Сингапурский доллар
1 PHP0,02267 SGD
5 PHP0,11334 SGD
10 PHP0,22667 SGD
20 PHP0,45335 SGD
50 PHP1,13337 SGD
100 PHP2,26674 SGD
250 PHP5,66685 SGD
500 PHP11,33370 SGD
1000 PHP22,66740 SGD
2000 PHP45,33480 SGD
5000 PHP113,33700 SGD
10000 PHP226,67400 SGD
Обменные курсы Сингапурский доллар / Филиппинский песо
1 SGD44,11620 PHP
5 SGD220,58100 PHP
10 SGD441,16200 PHP
20 SGD882,32400 PHP
50 SGD2 205,81000 PHP
100 SGD4 411,62000 PHP
250 SGD11 029,05000 PHP
500 SGD22 058,10000 PHP
1000 SGD44 116,20000 PHP
2000 SGD88 232,40000 PHP
5000 SGD220 581,00000 PHP
10000 SGD441 162,00000 PHP