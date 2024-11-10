5 новозеландских долларов в сингапурские доллары

Сконвертируйте NZD в SGD по реальному обменному курсу

$1,000 NZD = S$0,7908 SGD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса NZD к SGD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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SGD
1 NZD в SGDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,79730,8166
Низкий0,78790,7879
В среднем0,79290,8012
Изменение-0.81%-0.84%
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Соотношение 1 NZD к SGD

За последние 30 дней максимальный курс NZD к SGD составил 0,7973, а минимальный — 0,7879. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,7929. Изменение курса NZD к SGD в процентном соотношении составило -0.81.

За последние 90 дней максимальный курс NZD к SGD составил 0,8166, а минимальный — 0,7879. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,8012. Изменение курса NZD к SGD в процентном соотношении составило -0.84.

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Популярные валюты

 USDAUDGBPEURINRCADCHFJPY
1 USD11,5190,7740,93384,3891,3910,876152,63
1 AUD0,65810,510,61455,5580,9160,577100,484
1 GBP1,2921,96211,205109,0271,7971,131197,19
1 EUR1,0721,6280,83190,4571,4910,939163,6

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Как произвести расчет конвертации из новозеландских долларов в сингапурские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NZD из выпадающего списка для исходной валюты и SGD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NZD в SGD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для новозеландских долларов

NZD в USD

NZD в AUD

NZD в GBP

NZD в EUR

NZD в INR

NZD в CAD

NZD в CHF

NZD в JPY

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Новозеландский доллар / Сингапурский доллар
1 NZD0,79084 SGD
5 NZD3,95421 SGD
10 NZD7,90843 SGD
20 NZD15,81686 SGD
50 NZD39,54215 SGD
100 NZD79,08430 SGD
250 NZD197,71075 SGD
500 NZD395,42150 SGD
1000 NZD790,84300 SGD
2000 NZD1 581,68600 SGD
5000 NZD3 954,21500 SGD
10000 NZD7 908,43000 SGD
Обменные курсы Сингапурский доллар / Новозеландский доллар
1 SGD1,26447 NZD
5 SGD6,32235 NZD
10 SGD12,64470 NZD
20 SGD25,28940 NZD
50 SGD63,22350 NZD
100 SGD126,44700 NZD
250 SGD316,11750 NZD
500 SGD632,23500 NZD
1000 SGD1 264,47000 NZD
2000 SGD2 528,94000 NZD
5000 SGD6 322,35000 NZD
10000 SGD12 644,70000 NZD