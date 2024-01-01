100 новозеландских долларов в мальдивские руфии

Сконвертируйте NZD в MVR по реальному обменному курсу

$1,000 NZD = MVR9,201 MVR

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса NZD к MVR

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MVR
1 NZD в MVRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий9,35479,7884
Низкий9,09039,0903
В среднем9,23669,4058
Изменение-0.96%-0.94%
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Соотношение 1 NZD к MVR

За последние 30 дней максимальный курс NZD к MVR составил 9,3547, а минимальный — 9,0903. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 9,2366. Изменение курса NZD к MVR в процентном соотношении составило -0.96.

За последние 90 дней максимальный курс NZD к MVR составил 9,7884, а минимальный — 9,0903. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 9,4058. Изменение курса NZD к MVR в процентном соотношении составило -0.94.

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Популярные валюты

 USDAUDGBPEURINRCADCHFJPY
1 USD11,5190,7740,93384,3891,3910,876152,63
1 AUD0,65810,510,61455,5580,9160,577100,484
1 GBP1,2921,96211,205109,0271,7971,131197,19
1 EUR1,0721,6280,83190,4571,4910,939163,6

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Как произвести расчет конвертации из новозеландских долларов в мальдивские руфии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NZD из выпадающего списка для исходной валюты и MVR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NZD в MVR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для новозеландских долларов

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NZD в CAD

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NZD в JPY

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Новозеландский доллар / Мальдивская руфия
1 NZD9,20087 MVR
5 NZD46,00435 MVR
10 NZD92,00870 MVR
20 NZD184,01740 MVR
50 NZD460,04350 MVR
100 NZD920,08700 MVR
250 NZD2 300,21750 MVR
500 NZD4 600,43500 MVR
1000 NZD9 200,87000 MVR
2000 NZD18 401,74000 MVR
5000 NZD46 004,35000 MVR
10000 NZD92 008,70000 MVR
Обменные курсы Мальдивская руфия / Новозеландский доллар
1 MVR0,10869 NZD
5 MVR0,54343 NZD
10 MVR1,08685 NZD
20 MVR2,17370 NZD
50 MVR5,43425 NZD
100 MVR10,86850 NZD
250 MVR27,17125 NZD
500 MVR54,34250 NZD
1000 MVR108,68500 NZD
2000 MVR217,37000 NZD
5000 MVR543,42500 NZD
10000 MVR1 086,85000 NZD