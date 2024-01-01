10 мальдивских руфий в египетские фунты

Сконвертируйте MVR в EGP по реальному обменному курсу

10 mvr
31,74 egp

MVR1,000 MVR = E£3,174 EGP

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MVR в EGPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий3,17603,1804
Низкий3,09303,0247
В среднем3,14553,1154
Изменить2.64%0.12%
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Соотношение 1 MVR к EGP

За последние 30 дней максимальный курс MVR к EGP составил 3,1760, а минимальный — 3,0930. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 3,1455. Изменение курса MVR к EGP в процентном соотношении составило 2.64.

За последние 90 дней максимальный курс MVR к EGP составил 3,1804, а минимальный — 3,0247. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 3,1154. Изменение курса MVR к EGP в процентном соотношении составило 0.12.

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Популярные валюты

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD118,2790,9191,4961,3730,77483,7231,345
1 ZAR0,05510,050,0820,0750,0424,580,074
1 EUR1,08819,89311,6281,4940,84391,1161,464
1 AUD0,66912,220,61410,9180,51855,9690,899

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Как произвести расчет конвертации из мальдивских руфии в египетские фунты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MVR из выпадающего списка для исходной валюты и EGP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MVR в EGP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мальдивских руфий

MVR в USD

MVR в ZAR

MVR в EUR

MVR в AUD

MVR в CAD

MVR в GBP

MVR в INR

MVR в SGD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мальдивская руфия / Египетский фунт
1 MVR3,17448 EGP
5 MVR15,87240 EGP
10 MVR31,74480 EGP
20 MVR63,48960 EGP
50 MVR158,72400 EGP
100 MVR317,44800 EGP
250 MVR793,62000 EGP
500 MVR1 587,24000 EGP
1000 MVR3 174,48000 EGP
2000 MVR6 348,96000 EGP
5000 MVR15 872,40000 EGP
10000 MVR31 744,80000 EGP
Обменные курсы Египетский фунт / Мальдивская руфия
1 EGP0,31501 MVR
5 EGP1,57506 MVR
10 EGP3,15012 MVR
20 EGP6,30024 MVR
50 EGP15,75060 MVR
100 EGP31,50120 MVR
250 EGP78,75300 MVR
500 EGP157,50600 MVR
1000 EGP315,01200 MVR
2000 EGP630,02400 MVR
5000 EGP1 575,06000 MVR
10000 EGP3 150,12000 MVR