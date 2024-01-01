20 маврикийских рупий в руандийские франки

Сконвертируйте MUR в RWF по реальному обменному курсу

20 mur
563 rwf

₨1,000 MUR = R₣28,14 RWF

Среднерыночный курс в 20:12
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1 MUR в RWFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий28,203528,4008
Низкий26,715826,7158
В среднем27,470327,6120
Изменить2.88%3.56%
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Соотношение 1 MUR к RWF

За последние 30 дней максимальный курс MUR к RWF составил 28,2035, а минимальный — 26,7158. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 27,4703. Изменение курса MUR к RWF в процентном соотношении составило 2.88.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к RWF составил 28,4008, а минимальный — 26,7158. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 27,6120. Изменение курса MUR к RWF в процентном соотношении составило 3.56.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в руандийские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и RWF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в RWF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Руандийский франк
1 MUR28,14430 RWF
5 MUR140,72150 RWF
10 MUR281,44300 RWF
20 MUR562,88600 RWF
50 MUR1 407,21500 RWF
100 MUR2 814,43000 RWF
250 MUR7 036,07500 RWF
500 MUR14 072,15000 RWF
1000 MUR28 144,30000 RWF
2000 MUR56 288,60000 RWF
5000 MUR140 721,50000 RWF
10000 MUR281 443,00000 RWF
Обменные курсы Руандийский франк / Маврикийская рупия
1 RWF0,03553 MUR
5 RWF0,17766 MUR
10 RWF0,35531 MUR
20 RWF0,71062 MUR
50 RWF1,77656 MUR
100 RWF3,55312 MUR
250 RWF8,88280 MUR
500 RWF17,76560 MUR
1000 RWF35,53120 MUR
2000 RWF71,06240 MUR
5000 RWF177,65600 MUR
10000 RWF355,31200 MUR