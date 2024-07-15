История обменного курса маврикийская рупия–руандийские франки

Обменный курс маврикийская рупия/руандийские франки сейчас составляет 28,144, отражая изменение в размере -0.100% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость маврикийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 4.964% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс маврикийская рупия/руандийские франки колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 28,243, и минимумом, равным 26,798, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 5.026% увеличение стоимости.